Snookerin huipulla muhii posketon ennätys – "Uskomatonta"

Ronnie O'Sullivanilla on hämmästyttävä kyky operoida punaisten ja mustan pallon ympärillä snookerpöydällä.
Ronnie O'Sullivanilla on hämmästyttävä kyky operoida punaisten ja mustan pallon ympärillä snookerpöydällä. 2025 VCG
Julkaistu 29.08.2025 07:21
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Vasta kaksi kuukautta käynnissä olleella snookerkaudella on nähty jo hämmästyttävät seitsemän maksimipistesarjaa. 

Voidaankin puhua todellisesta ilotulituksesta, sillä viime kaudella – joka piti lopulta sisällään ennätykselliset 15 maksimisarjaa – ensimmäinen 147 pisteen lyöntivuoro nähtiin vasta 1. syyskuuta.

Uusi ennätyslukema on siis nytkin todennäköinen, sillä käynnissä on vasta neljäs turnaus ensi toukokuussa MM-kisoihin päättyvällä sesongilla. Lisäksi maksimit ovat yleistyneet entisestään viime vuosina, mistä kertoo myös se, että virallisissa otteluissa tähän mennessä tähdätyistä 224 maksimista peräti 69 on tehty 2020-luvulla. 

– 147 pisteen lyöntisarjojen määrä on ollut uskomaton, TNT Sportsin asiantuntija Neal Foulds hämmästeli kuluvan kauden menoa Wuhan Open -turnauksen yhteydessä. 

Fouldsin hämmästelyn ymmärtää, sillä lauantaina päättyvässä Wuhanin kisassakin on nakuteltu jo kaksi maksimia, Xiao Guodongin ja Thepchaiya Un-Noohin toimesta.

Un-Nooh onnistui snookerpelaajan unelmatempussa myös Saudi-Arabian rahaturnauksessa, jossa lisäksi lajin suurlegenda Ronnie O'Sullivan tähtäsi kaksi maksimia samaan otteluun ja nettosi hirmubonukset

Myös Fan Zhengyi ja Zhang Anda ovat ihastelleet pistelukemaa 147 lyöntivuoronsa päätteeksi tällä kaudella.

Eniten täydellisiä 36:n perättäisen pallon pussitussuorituksia on nimissään O'Sullivanilla, kaikkiaan 17. 

