Ronaldo tylytti entisiä joukkuekavereitaan

Brasilialainen jalkapallolegenda Ronaldo lausui tylyjä sanoja entisistä joukkuekavereistaan, joiden taidot eivät tehneet häneen vaikutusta.

Ronaldo edusti aikoinaan muun muassa Barcelonan, Inter Milanin, Real Madridin ja AC Milanin kaltaisia suurseurajoukkueita – ja toki Brasilian maajoukkuetta, jonka riveissä hän voitti kaksi maailmanmestaruutta. Brassihyökkääjä valittiin kolmesti Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan vuoden pelaajaksi ja kahdesti maailman parhaan jalkapalloilijan Kultaisen pallon voittajaksi.

Siinä missä uran aikana eri seuroissa joukkuekavereina vilisi maailman kovimpia tähtiä vaikka millä mitalla, Ronaldo pystyi nimeämään myös yhden entisen joukkuekaverinsa, jonka kanssa pelaamisesta hän ei pitänyt.

Kyseessä on Amaral, Brasilian maajoukkueen entinen keskikenttäpelaaja. Ronaldo kutsui miestä vähiten teknisesti lahjakkaaksi pelaajaksi, jonka kanssa hän on jakanut kentän.

– Hän juoksi paljon, mutta vastaanottaessaan kymmenen palloa hän menetti yhdeksän, Ronaldo heitti Romario TV:ssä.

Amaral pelasi maajoukkueessa kaikkiaan 10 matsia.

"Jalkapallossa todella huono"

Ronaldon (takarivissä kolmantena vasemmalla) oikealla puolella kuvassa on Thomas Gravesen, jonka taidot eivät brasilialaisen silmiä hivelleet. Samassa Real Madridin joukkueessa pelasi Zinedine Zidane (takarivissä toinen oikealta), jonka kykyjä Ronaldo sen sijaan arvosti suuresti./ All Over Press

Ronaldo mainitsi lisäksi entisen keskikenttäpelaajan Thomas Gravesenin yhdeksi huonoimmista kanssaan tahkonneista pelureista. Tanskalainen jalkapalloili brasilialaisen kanssa samaan aikaan Real Madridissa 2005–06.

– Thomas Gravesen oli todella hieno mies, hyvä ihminen. Ei ole kauaakaan, kun hän voitti 50 miljoonan dollarin pokeriturnauksen tai jotain sellaista. Jalkapallossa hän oli kuitenkin todella huono, hän taklasi kovaa ja laukoi kovaa.

Parhaiksi joukkuekavereikseen Ronaldo sen sijaan laski maanmiehensä Ronaldinhon ja ranskalaislegenda Zinedine Zidanen.

– Paras oli Ronaldinho Gaucho maajoukkueessa ja Zidane seuratasolla. "Zizoulla" oli paljon tyyliä, hän oli erilainen, hyvin tekninen, ja sai kaiken näyttämään helpolta.