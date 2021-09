Päätetäänkö kaikkien yli 12-vuotiaiden kolmansista rokotuksista tämän vuoden puolella? Ylilääkäri: "Täysin mahdollista"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Suomi on varustautunut rokottamaan koronaa vastaan kolme kertaa kaikki yli 12-vuotiaat, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi Ylelle .

Päätöstä kaikkia koskevasta kolmannesta rokotekerrasta ei ole vielä tehty. Ylen mukaan Suomi on kuitenkin tehnyt rokotteista hankintasopimukset.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan vielä on liian aikaista sanoa, rokotetaanko Suomessa kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran.

"Merkkejä suojatehon hiipumisesta"

Siitä ei sinällään ole epäselvyyttä, että koronavirusrokotteiden antama teho heikkenee ajan myötä. Näin tuppaa käymään myös muilla rokotteilla. Kyse on lähinnä siitä, laskeeko teho niin paljon, että tehosterokote on perusteltu joko osalle väestöstä tai koko kansalle.

– Meillä on ymmärrys siitä, että kahden rokoteannoksen jälkeen suoja vakavaa tautia vastaan on terveelle ihmiselle vielä erittäin hyvä, Nohynek sanoo.

– Merkkejä siitä, että suojateho hiipuu, on tullut maailmalta, Nohynek kuitenkin jatkaa.

– Heillä immuunivaste on jäänyt jopa puoleen siitä, mikä se on samanikäisillä terveillä ihmisillä.

Koska päätös?

Eniten uutisia koronarokotteiden tehon laskusta on saatu Israelista, jossa rokotusohjelma käynnistyi varhain ja nopeasti. Nohynekin mukaan Suomen vertaaminen Israeliin ei kuitenkaan välttämättä ole hedelmällistä.

Israelissa koronarokotteita on annettu kolmen viikon aikavälillä, kun taas Suomessa suurin osa väestöstä on saanut rokotteet 12 viikon välein.

Israelin sijaan Nohynek pitää Suomen kannalta parempina mittatikkuina esimerkiksi Britanniaa ja Kanadaa, joissa rokotteet on annettu 12 ja 16 viikon välein.

– Se on täysin mahdollista. Tutkimus- ja seurantatietoa kerätään niin Suomessa kuin muualla, hän sanoo.

Nohynekin mukaan on kuitenkin myös mahdollista, ettei päätöstä vielä tehdä tämän vuoden puolella.

– Rokotuspäätös on aina hyödyn ja haitan punninta. Halutaan olla varmoja, että (kolmas) rokote todella on hyödyllinen kaikille yli 12-vuotiaille, ettei saada odottamattomia vakavia haittoja aikaiseksi, Nohynek toteaa.

Onko koronarokote uusi influenssapiikki?

Jos kolmas annos päätetään antaa kaikille yli 12-vuotiaille, niin pullonkauloina voivat Nohynekin mukaan toimia ne jo liki perinteiset ongelmat: Pula rokotteista ja rokottajista. Rokotteita tosin on Nohynekin mukaan nyt tulossa hyvää tahtia.

Koronarokotteiden saatavuus on ollut jo jonkin aikaa kestoaihe ja myös Suomessa se voi jäädä sellaiseksi, sillä lukuisat asiantuntijat ovat jo pitkään puhuneet siitä, että korona ei suinkaan ole katoamassa. Viruksen kanssa pitää vain oppia elämään.

– Sitä on spekuloitu. On liian ennenaikaista sanoa, koska tarvitaan seurantatietoa, että kun annetaan ihmisillä kolmas annos, niin kuinka pitkään suojateho kestää, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan hyvää on se, että vaikka on tullut virusmuunnoksia, niin alkuperäiselle virukselle räätälöity rokote suojaa hyvin myös muunnosten aiheuttamalta vakavalta taudilta. Suojateho on kuitenkin jonkin verran alentunut infektiota ja lievää tautia vastaan, Nohynek toteaa.