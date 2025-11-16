



Talous jumahti Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla – kohtalonkäyrät sojottavat karuun suuntaan 16:21 Katso video: Näin Saksan talouden vaikeudet vaikuttavat Suomeen. Julkaistu 52 minuuttia sitten Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Kuluvana vuonna Saksan talous kasvaa vain noin 0,2 prosenttia. Ensi vuonna talousnäkymät ovat jo paremmat, mutta taloutta vauhdittaa ennen kaikkea julkisten menojen kasvaminen. Selkeää kasvua, mutta mihin hintaan? Saksan johtavat talousinstituutit ennustavat vuodelle 2026 peräti 1,3 prosentin talouskasvua, mikä on melkoinen parannus tästä vuodesta. Kuluvana vuonna kasvu on nollan tuntumassa tai korkeintaan 0,2 prosentin luokkaa. Vuosi 2025 on päättymässä vain hienoiselle plussalle, mutta seuraavina vuosina kasvu näyttää jo reippaammalta.MTV Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtajan Jan Fellerin mukaan on selkeitä merkkejä siitä, että Saksan talouskasvu on alkanut.





– Tämä vuosi on ollut suvantovaihetta, mutta aikaiset indeksit kuten ostopäällikköindeksi ovat nyt korkeampia kuin ennen koronakriisiä, hän sanoo.

Ostopäällikköindeksi mittaa näkemyksiä talouden tilasta eri yritysten ostopäälliköille tehtävän kyselyn avulla.

Samaa mieltä on saksalaisessa ifo-taloustutkimusinstituutissa Münchenissä työskentelevä Panu Poutvaara.

Tutkija kuitenkin muistuttaa, että Saksan talouskasvusta suurin osa muodostuu lisäyksestä julkisiin menoihin.

– Kasvu on velkarahoitteista, eli se ei mielestäni ole kestävällä pohjalla.

Lokakuun alussa julkaistussa raportissa eri Saksan talousinstituutit ifo mukaan lukien varoittavat, että Saksan talouden perustavat rakenteelliset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta.

Ennätykselliset puolustusmenot kasvattavat taloutta

Rakenteellisia ongelmia yritetään ratkaista muun muassa pitkän aikavälin investoinneilla infrastruktuuriin, eli parantamalla teitä ja junaratoja. Yhteensä liittokansleri Friedrich Merzin hallitus on laittamassa noin 500 miljardia euroa infrastruktuuriprojekteihin.

Lisäksi Saksa on avannut rahahanat puolustushankinnoille. Puolustusmenoja varten Saksan liittopäivät päätti luopua maan lainanottoa säätelevästä velkajarrusta.

– Puolustusmenojen osalta vain taivas on oikeastaan rajana. Tässä tulee isoa kasvua, arvioi kauppakamarin Jan Feller.

Hänen mukaansa infrastruktuurin ja puolustuksen rahoituspaketit yhteensä kasvattavat noin 0,7 prosenttia Saksan bkt:ta vuonna 2026.

Maan puolustusvoimia modernisoidaan nopeaa vauhtia. Lisäksi Ukrainalle tehdään asehankintoja.

Jo lokakuussa Saksan liittopäivät päätti heti valtion budjetin hyväksymisen jälkeen 18 uudesta puolustusprojektista yli 14 miljardin euron edestä. Vuoden loppuun mennessä liittopäivien on tarkoitus hyväksyä vielä useampi suurtilaus.

Yksityiset investoinnit painuivat pohjalukemiin

Jätti-investoinnit piristävät hetkellisesti talouden näkymiä. Mutta bkt:n olisi seurattava kasvussa perässä, asiantuntijat varoittavat.

Kuvaavin on mahdollisesti ifo-talousinstituutin grafiikka, jonka mukaan Saksan bkt on jämähtänyt vuoden 2019 tasolle.

Yksityiset investoinnit taas ovat lasketelleet takaisin kymmenen vuoden takaisiin lukemiin.

Saksan johtava ifo-instituutti on laskenut, että Saksan bkt on käytännössä samalla tasolla kuin kuusi vuotta sitten.MTV

–Merz on itse nimennyt kuvan hänen hallituksensa kohtalonkäyriksi, Jan Feller muistuttaa.

Jos käyrät eivät lähenny toisiaan, sitten hallitus ei ole päässyt tavoitteeseensa. Erityisesti investointikäyrä pitäisi saada noususuhdanteiseksi.

Raskas teollisuus kärsii Yhdysvaltojen asettamista tulleista

EU:n tulliriidat Yhdysvaltojen kanssa ovat rasittaneet Saksan vientivetoista taloutta. Perinteiset teollisuudenalat, kuten auto- ja terästeollisuus, kärvistelevät keskellä kriisiä.

Liittokansleri Friedrich Merzin mukaan Yhdysvaltojen tullit sekä toisaalta Aasiasta Eurooppaan tuleva halvempi teräs tarkoittavat, että ala tarvitsee erityistä suojelua.

– Saksan ja Euroopan terästeollisuutta on suojeltava. Sitä haastaa globaali talouspolitiikka, Merz sanoi lokakuussa järjestämässään terästeollisuuden toimijoiden kokouksessa.

Ifo-laitoksen Poutvaaran mukaan Saksalla on kaksi keskeistä teollisuuden alaa, jotka ovat tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa: autoteollisuus ja kemianteollisuus.

– Saksa on valitettavasti jäänyt jälkeen sähköautoissa, kun sitä verrataan etenkin kiinalaisiin valmistajiin. Kysymys on, pystyvätkö saksalaiset autovalmistajat korjaamaan tämän tilanteen, Poutvaara kuvailee.

Toisaalta tullienkin osalta saattaa olla luvassa helpotusta. Tutkija kertoo, että Saksassa seurataan tarkasti Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöstä siitä, ovatko presidentti Donald Trumpin asettamat tullit lainvastaisia.

– Saksan kaltaisille vientivetoisille maille Yhdysvaltojen lisätullit ovat olleet huomattava rasite, Panu Poutvaara summaa.

Vaikka yritysinvestoinnit yleisesti ottaen ovat Saksassa laskeneet, löytyy myös vuodelle 2026 joitakin valonpilkahduksia.

Esimerkiksi ulkomaiset investoinnit puolijohdeteollisuuteen tarkoittavat Saksassa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Työpaikat kiinni raskaassa teollisuudessa

Yli 83,5 miljoonan asukkaan Saksassa noin kahdeksan miljoonaa ihmistä on töissä teollisessa tuotannossa.

Teollisuuden työpaikat vähenevät kuitenkin silmissä. Spiegel-lehden mukaan noin 10 000 työpaikkaa katoaa tällä hetkellä per kuukausi niin metalli-, sähkö, kuin terästeollisuudesta.

Elokuussa Saksan työvoimatoimisto laski, että teollisuuden piirissä oli hävinnyt vuoden aikana 157 000 työpaikkaa.

Taustalla on vähentynyt tuotanto, jota puolestaan syö pienempi kysyntä maailmanmarkkinoilla. Ifo-instituutin mukaan teollisuuden ylituotanto on noin 22 prosenttia. Erityisen huonolta tilanne näyttää kemianteollisuudessa.

Sen sijaan auto- ja lääketeollisuudessa työllisyystilanne on säilynyt varsin vakaana.

Saksan ylipäätään matala työttömyys tarkoittaa suomalaisyrityksille sitä, että helpoiten suuriin julkisen sektorin investointeihin pääsee kiinni ryhtymällä saksalaisen yrityksen alihankkijaksi, sanoo saksalais-suomalaisen kauppakamarin Jan Feller.

Hänen mukaansa prosentin kasvu Saksan bkt:ssa merkitsee, että Suomen vienti Saksaan kasvaa neljä prosenttia.

– Myyntiponnistelujen kanssa ei kannata odottaa siihen asti, että talous on jo kasvusuuntainen. Nyt on aika rakentaa suhteita saksalaisiin yrityksiin ja rekisteröityä alihankkijaksi paikallisiin tietokantoihin, Feller summaa.