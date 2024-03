Suomen Pankki antoi ennusteensa Venäjän talouskasvusta

Merkittäväksi talouskasvun pullonkaulaksi on noussut työvoimapula, jonka taustalla on työikäisen väestön määrän pitkäaikainen supistuminen. Osittainen liikekannallepano ja maastamuutto ovat heikentäneet tilannetta entisestään, ja erityisesti työmarkkinoiden käytössä oleva nuorten miesten määrä on pienentynyt.