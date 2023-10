Aasian talousjätin Kiinan tilanne on "sumuverhon takana" – suomalaisillekin tärkeä maa koetaan aiempaa riskialttiimmaksi

Kiina ja sen voimakas talouskasvu on ollut yksi maailman talouden vetureista. Nyt tämän veturin kunto heikkenee hieman Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan.

– Kiinassa on edessä hidastuvan kasvun vaihe. Tänä vuonna kasvu on vielä varsin ripeätä, viittä prosenttia, mutta ensi vuonna kasvu on neljä prosenttia ja kolme prosenttia vuonna 2025, kertoo vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta Suomen Pankista.