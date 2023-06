RKP:n Henriksson: Jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta vaan välttämättömyydestä

– Syy on tottakai helppo nähdä. Meillä on pöydässä kaksi puoluetta, jotka ovat monissa asioissa toistensa vastakohtia. Me (RKP) ja perussuomalaiset.

Paljon suuria asioita pöydällä

– Se, että neuvottelemme nyt, ei ole vielä kyllä. Se on ehkä. Ja meillä on vielä pöydällä suuria asioita käsiteltävänä.

Henriksson sanoi, ettei voi avata neuvottelujen sisältöjä juurikaan, mutta korosti, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja. Hoitojonoja on lyhennettävä ja vanhusten arjen turvallisuutta lisättävä. Pula hoitohenkilökunnasta on tosiasia eri puolilla maata. Tulevan hallituksen on vastattava näihin haasteisiin ratkaisuilla, ei alasajolla ja keskittämisellä.