RKP:n Henriksson toisteli hallitusneuvottelujen vaikeutta, mutta varoitti samalla oppositioon joutumisesta: "Halusin olla rehellinen"

– Suurin osa on kyllä ollut sitä mieltä, että se oli oikea ratkaisu, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi puoluekokousviikonlopun päätteeksi.

– Halusin olla rehellinen puolueväelle. Tämä ei ole ollut helppoa, ja sen kaikki tuntevat täällä. En halunnut maalata kuvaa, joka ei ole yksi yhteen sen kanssa, mitä itse koen, ja mitä neuvotteluryhmämme on kokenut Säätytalossa. Rehellistä politiikkaa on kertoa omilleen, missä mennään, Henriksson perustelee puhettaan.

Toisaalta Henriksson perusteli jo omilleen, että hallitukseen meno perussuomalaisten kanssa on välttämätöntä, jotta puolue voi puolustaa itselleen tärkeitä asioita, kuten ruotsin kielen asemaa.

– Kenenkään ei pidä uskoa, että ”ei” meiltä tarkoittaisi automaattisesti hallituspohjaa, jossa kokoomus ja SDP olisivat suurimpia, ja johon me automaattisesti sisältyisimme, Henriksson sanoi ruotsinkielisessä puheessaan.

Henriksson: Vaikeaa sanoa, onko hallitusohjelma valmis ensi viikolla

Vaikka Henrikssonin mukaan RKP:n ja perussuomalaiset ovat monissa asioissa toistensa vastakohtia, hän sanoo uskovansa, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on mahdollista.

– Uskon, että on mahdollista tehdä yhteistyötä monessakin asiassa. Sitten täytyy vain todeta, että on asioita, joista meillä on hyvin erilaiset näkemykset, ja nyt täytyy keskustella, miten toimimme sellaisissa tilanteissa.