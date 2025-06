RKP:n Adlercreutz: Suomen ongelmana ovat rasistit

Anders Adlercreutz nosti linjapuheessaan esiin Palestiinan tunnustamisen ja suomalaisen rasismin.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz osoitti Vaasan puoluekokouksessa olevansa hyvä puhuja. Yleisö antoi raikuvat aplodit useissa kohdin linjapuhetta, jossa ei peitelty Venäjän rikollista toimintaa, jossa vaadittiin Palestiinan valtion tunnustamista ja avointa, vapautensa ja vastuunsa tuntevaa Suomea.

– Tarvitsemme valoa, emme lisää pimeyttä, sanoi Adlercreutz. Hänen mukaansa Suomen ongelma ei ole se, että meillä on liikaa maahanmuuttajia. Tai että liian moni haluaa tulla Suomeen.

– Tiedättekö mikä Suomen ongelma on? Suomen ongelma on se, että meillä on liikaa rasisteja.

Hän moitti sitä, että Suomeen muuttavat ihmiset eivät löydä työtä eikä heitä kohdella tasavertaisesti.

– Suomen ongelma on se, ettemme näe mahdollisuuksia, vaan takerrumme pelkkiin ongelmiin.

Tasa-arvo ja naisten oikeudet

Adlercreutz otti kantaa myös naisten oikeuksiin ja sai naisvaltaiselta puoluekokousväeltä vahvan tuen.

– Suomen ongelma ei ole se, että puhumme liikaa tasa-arvosta – vaan se, että Suomessa on yhä Euroopan eriytyneimmät työmarkkinat, että yhä löytyy joku, joka kyseenalaistaa naisen oikeuden päättää omasta kehostaan, ja että koti on yhä liian monelle naiselle se vaarallisin paikka.

Adlercreutz otti kantaa myös kasvaviin puolustusmenoihin.

– Ongelma ei ole se, että teemme nyt ennätyssuuria panostuksia puolustukseen vaan se, että meillä on rikollinen naapuri, joka halveksii kansainvälistä oikeutta ja lakia.

Palestiina tulee tunnustaa

Kotimaan politiikassa Adlercreutz puolusti suurituloisten tuloverojen laskua sillä, että ahkeruus pitää palkita.

– Silloinkin, kun teet enemmän töitä, sinulle pitäisi jäädä ainakin puolet palkasta käteen. Tämä ei voi olla radikaali ajatus!

Kautta linjan Adlercreutz korosti ihmisen vapautta ja vastuuta oman yhteiskunnan ja maailman asioista. Lähi-idän kriisi vaatii ratkaisua, sanoi puheenjohtaja.

Hän muistutti Hamasin iskusta, joka laukaisi kriisin kohta kaksi vuotta sitten, mutta toi esiin myös Israelin kovan koston.

– Selkeitä sotarikoksia on tapahtunut – myös Israelin puolelta. Tämä ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Liiallinen voimankäyttö on lopetettava, humanitaarisen avun on päästävä perille, ja viimeisetkin panttivangit on vapautettava.

Adlercreutz katsoo, että Suomen tulee tukea kahden valtion mallia.

– Palestiinaa ja Israelia, jotka molemmat tunnustavat toistensa oikeuden olemassaoloon, kunnioittavat toistensa rajoja ja elävät rauhassa rinnakkain.

Hän hämmästeli asiasta käytävän keskustelun vaikeutta.

– Suomessa on kyettävä käymään keskustelua seuraavasta askeleesta kohti kahden valtion mallia – eli siitä, että myös me tunnustamme palestiinalaisvaltion olemassaolon, sanoi Adlercreutz.

– Tässä ei missään nimessä ole kyse siitä, että terroristijärjestö Hamasille annettaisiin minkäänlaista legitimiteettiä. Kyse on siitä, että tunnustettaisiin se tosiasia, että palestiinalaisvaltio on olemassa, jatkoi puheenjohtaja.

RKP:n puoluekokous pidetään Vaasassa tänä viikonloppuna.