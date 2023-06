RKP kokoustaa keskellä vaikeita hallitusneuvotteluja – "Meillä on jonkin verran ihmisiä, joiden mielestä tämä on käytännössä mahdoton yhtälö"

RKP:n puolueväki kokoontuu Tampereella keskellä hallitusneuvottelujen vääntöjä. Muun muassa kysymys kehitysyhteistyön rahoittamisesta on yhä auki. Perussuomalaiset on halunnut kehitysyhteistyömenoihin tuntuvaa leikkausta, mutta RKP on ollut valmis taipumaan vain huomattavasti pienempiin leikkauksiin.