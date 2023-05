Essayah Säätytalolla: "Sote-pöytä on varmasti työläin"

Sari Essayahin mukaan työtä on tehty nyt tasaisesti kaikissa ryhmissä.

– Monissa ryhmissä on tehty pitkää iltaa ja edistytty asioissa. Viikonlopun jälkeen on ollut tietenkin paljon työtä. Toki siellä alkaa olla niitä (ryhmiä), joissa paperit ovat niin sanotusti valmiina. Varmaankin sitä mukaa täältä väki rupeaa vähitellen vähenemään, kunnes taas tullaan kaikki yhteen katsomaan loppupapereita. Mutta siihen on vielä matkaa, Essayah kertoi.