Rkp:n Adlercreutz vaatii Keskisarjalta vastuuta puheistaan – ”Historioitsijan pitäisi ymmärtää”

Rkp:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz tuomitsee kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet eilisessä A-studiossa.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui eilen Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista tulokkaista” ja ”väestönvaihdosta”, kun keskustelu koski maahanmuuttoa.

MTV Uutiset kysyi Rkp:n puheenjohtaja Anders Adlercreutzilta ajatuksia Keskisarjan sanomisista.

– Keskisarja on ymmärtääkseni historioitsija. Historioitsijan pitäisi ymmärtää, mihin tällaiset puheet, joissa määritellään ihmisiä parempi- ja huonompilaatuisiksi, voivat johtaa, Adlercreutz pohtii.

– Mielestäni tämä on virheellistä, vastuutonta, mutta valitettavasti myös tarkoituksenhakuista puhetta. Toivoisin, että edustaja Keskisarja ymmärtäisi vastuunsa kansanedustajana, hän jatkaa.

Adlercreutzin mielestä Suomella on nyt suuria haasteita ratkottavana niin taloudessa kuin turvallisuudessa. Hän peräänkuuluttaa Keskisarjalta ja ylipäänsä kaikilta poliitikoilta yhteishengen rakentamista Suomessa.

– Jokaisen puolueen on nähtävä vastuunsa tästä maasta, vaikka tekisi mieli sanoa jotakin, joka saa somen raivoamaan. Oma vastuu ulottuu syvemmälle. Ei vain siihen, että saa omat kannattajat liikkeelle. Perättömän huuhaan viestittäminen valtakunnallisessa televisiolähetyksessä on vastuutonta, Adlercreutz jyrähtää.

Hallitusyhteistyö ei ole ainakaan vielä loppumassa.

– Asia puidaan varmaan eduskuntaryhmien kesken ja sitten hallituksessa. Mennään askel kerrallaan ja katsotaan, mihin päästään, Adlercreutz kuvailee.