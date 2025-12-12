Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää silmienvenytyskuvia loukkaavina, ja katsoo niiden antavan huonon kuvan Suomesta.
Useat perusuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet kuvia silmien venyttelystä reaktiona Miss Suomi-tittelin menettäneen Sarah Dzafcen tapaukseen.
Muun muassa eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja ja entinen eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Juho Eerola (ps.) julkaisi kuvansa eilen "Je suis Sarah!" -saatteella.
Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää silmienvenytyskuvia loukkaavina, ja katsoo niiden antavan huonon kuvan Suomesta.
– Onhan se vastuutonta, lapsellista, hölmöä toimintaa, ja on tietenkin ilmeistä, että se loukkaa ihmisiä, Adlercreutz kommentoi eduskunnassa.