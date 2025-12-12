Suomen maine koetuksella

Adlercreutz pohtii myös, miten kuvat vaikuttavat Suomen ja suomalaisyritysten maineen erityisesti Aasian markkinoilla.

– Jos on vaikea ymmärtää, miksi se loukkaa aasialaistaustaista, niin toivon, että pohdittaisiin, miten tällaista kuvastoa suomalaisista päättäjistä voidaan käyttää Suomea vastaan, hän sanoo.

– Jos vaikka suomalainen yritys yrittää päästä markkinoilla Aasiassa, ja hänelle näytetään tällainen kuva Suomen lakivaliokunnan puheenjohtajasta, entisestä puhemiehestä, mepistä, kansanedustajasta, niin miten äärimmäisen huonon kuvan se antaa Suomesta? Siksi toivon, että kaikki voisivat malttaa mielensä, ja käyttää harkintaa ja tervettä järkeä.