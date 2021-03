Ritva osti asuntomessukohteen unelmien eläkekodiksi – kaksi talvea ja 167 000 euroa ovat menneet, mutta talo on yhä kesken: ”Kaikenlaista meille lupailtiin”

Toimet työmaalla hiljenivät

"Kaikenlaista meille lupailtiin"

Osa kesken, osa aloittamatta

Lappalainen on maksanut talon valmistumisesta kolme erää, yhteensä 143 000 euroa. Kukin erä on maksettu, kun tietty rakennusvaihe on tehty. Lisäksi hän maksoi tontista 26 975,94 euroa eli yhteensä Lappalainen on käyttänyt keskeneräisenä toista talvea seisovaan taloon jo 166 976,94 euroa.