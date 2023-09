Menetys jopa 130 000 euroa: Useat Jukkatalon asiakkaat kertovat MTV:lle konkurssin aiheuttamista jättivahingoista

Ainakin viidelläkymmenellä Jukkatalon asiakkaalla on ollut talon rakentaminen kesken, kun yritys ajautui konkurssiin elokuun lopulla. Yhteensä yli 150 asiakasta on jäänyt taloudellisesti pakkaselle konkurssista – useampien rakentajien kohdalla summa on kymmeniä tuhansia ja yhden jopa 130 000 euroa.

Uhkailua ja varastamista

"Pahoittelen, että ryssimme"

Aiemmin hän on julkisuudessa vakuuttanut, että kaikki rakennusvarusteet on toimitettu asiakkaille, jotka ovat niistä maksaneet.

Menetyksiä jopa 130 000 euroa

– Maansiirtovaiheessa olisi pitänyt tehdä maakaapeloinnit. Siellä ei ole sähköjä eikä vesiä, viemäriliitäntääkään ei ole tehty, vaikka kaksi vuotta on ollut aikaa säätää. Eivät ole saaneet aikaiseksi, vaikka näistä on maksettu jo.

Pesänhoitaja: Hyvin mahdollista

– On mahdollista, että kuluttajalle on lähtenyt Jukkatalolta maksuposti, vaikka alihankkija ei ole toimittanut vielä tavaroita tai palvelua.

Joidenkin asiakkaiden kohdalla on Makkosen mukaan tultu selvityksessä siihen lopputulokseen, että asiakas on saanut jopa enemmän kuin mistä on maksanut. Näissä tapauksissa asiakkaalle on lähtenyt konkurssipesältä lasku.