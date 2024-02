Ritari Ässä ei ole enää pelkkää kuvitelmaa – tekoälyn ansiosta auton kanssa pystyy pian juttelemaan vaikkapa auton huollosta tai lämpötilasta

Enää puhuva auto ei ole pelkkää scifiä. Osa isoista autovalmistajista on kertonut lisänneensä tai lisäävänsä tekoälyyn perustuvia keskustelubotteja uusiin malleihinsa.

Jos valmistajia on uskominen, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että autojen toimintoja ohjataan jatkossa vähemmän sormilla ja enemmän puhumalla.

Ne eivät kuitenkaan perustu generatiiviseen tekoälyyn, jota ollaan nyt tuomassa autoihin. Virtuaaliavustajilla ja generatiivisella tekoälyllä on vissi eronsa.

– Virtuaaliavustajat tunnistavat puhetta. Se on eri asia kuin generatiivinen tekoäly, sanoo tekoäly-yrittäjä ja tietokirjailija Antti Merilehto .

– Esimerkiksi ChatGPT perustuu laajoihin kielimalleihin, joilla on luonnollisen kielen kyky käsitellä tietoa.

Esimerkiksi auton lämpötilaa säätäessä tekoälylle ei tarvitse kertoa tarkkaan, mihin asteeseen lämpö pitäisi asettaa. Riittää, kun kertoo, että autossa on vaikkapa kylmä.

– Jos autossa on matkustaja apukuskin paikalla, tekoäly myös tunnistaa, kummalta puolelta puhe tulee.

Apajilla useampi iso valmistaja

Tekoäly on tulossa autoihin ryminällä. Esimerkiksi yhdysvaltalainen General Motors kertoi viime vuonna selvittävänsä keskustelubotti ChatGPT:n käyttömahdollisuuksia autoissaan.

ChatGPT on tekstiä generoiva tekoälysovellus, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen OpenAI. Yhtiön suurin omistaja on teknologiayritys Microsoft.