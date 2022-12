Koululaisen ChatGPT:llä tekemä kirjoitelma meni täydestä – tekoälyprofessorin mukaan hittibotti on mestari lähinnä "bullshitissä" ja "mansplainauksessa"

Tekoälybotti ChatGPT on noussut nopeasti laajan yleisön tietoisuuteen. Sovelluksen takana on vuonna 2015 perustettu yhdysvaltalainen OpenAI-säätiö, jossa on mukana muun muassa miljardööriyrittäjä Elon Musk. Tekoälyratkaisuja kehittävään säätiöön sijoitti vuonna 2019 myös teknologiajätti Microsoft.

Mikä on GPT?

Koululainen teki läksynsä ChatGPT:llä – sai "täydet pisteet"

Tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta johtaa tekoälyn opetusta Suomen tekoälykeskuksessa, Finnish Centre of AI:ssa (FCAi). Hän myös vetää suosittua Elements of AI -verkkokurssia, jonka on käynyt jo yli 720 000 opiskelijaa maailmanlaajuisesti. Helsingin yliopiston mukaan kurssi on keskeinen osa Suomen tekoälystrategiaa, jonka mukaan tekoäly kuuluu kaikille.