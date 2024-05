Näitä tietoja autosi kerää sinusta – asiantuntijat muistuttavat riskeistä: "Moni autoilija ei vain tule ajatelleeksi"

Turvallisuus paranee

Tuhansia prosessoreja

Tietoturvayhtiö With Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo nykyautojen muuttuneet vähitellen tietokonekeskuksiksi, joissa on tuhansittain erilaisia prosessoreja tai datasensoreita.

Hyppösen mukaan Teslan suurin aikaansaama mullistus alalla ei ole se, että se on sähköauto, vaan että kyseessä on sensorialusta.

Dataan liittyy vastuu

Hyppönen painottaa, että datan kerääminen merkitsee aina suurta vastuuta toimijalle. Kun kerätty tieto on saatettu datavarastoihin, niin se on aina myös varastettavissa tai tuhottavissa. Kerättyä dataa voidaan myös väärinkäyttää.

– Siellä on voimassa olevaa regulaatiota [säätelyä], joka vaatii autoilta tietyn tason tietoturvaa, jotta autojen omiin järjestelmiin ei voida suoraan murtautua. Myös siitä on säätelyä, miten data tallennetaan auton valmistajien järjestelmiin.

Voimassa olevilla tietoturvamääräyksillä on ollut konkreettisia vaikutuksia. Esimerkiksi joitakin vanhempia automalleja on vedetty pois markkinoilta.

Kyse on vaihtokaupasta

Hyöppönen muistuttaa, että aina kun käytämme dataa kerääviä järjestelmiä, niin kyse on vaihtokaupasta. On kyse sitten autosta, kännykästä tai televisiosta. Usein tiedonkeruu on kuluttajan kannalta myös hyödyllistä. Asiaan liittyy kuitenkin uhkakuvia, sillä ihmisten yksityisyys vähenee koko ajan.

– Useilla eri tahoilla on tieto siitä, missä me olemme, mitä me teemme, kenen luona me käymme ja koska.