Meksikosta palannut Tui-matkustaja Pekka: "Hakattu, likainen ja kusetettu olo"

Yksi tiistaina alkuillasta kotimaan kamaralle astunut on hyvinkääläinen Pekka Kuusela . Kotiinpaluun hetkellä tunteet olivat pinnassa.

– Kyllä tässä on aika hakattu, likainen ja kusetettu olo. Aikaerosta johtuen en nyt tiedä, kuinka paljon tässä on viimeisen päivän aikana reissattu ja mitä kello on, Kuusela sanoo lentokentän sisääntuloaulassa.