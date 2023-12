Somessa hämmästellään Rita Niemi-Mannisen lomafiaskoa – laukoo suorat sanat kritisoijille: "Kun järki ei kulje, niin se ei kulje"

He viettivät lopulta neljä ylimääräistä päivää ja joulun Meksikossa, ja maksoivat Hilton-hotellin yöpymiset, all inclusive -palvelun ja jouluillalliset sekä joulushow'n omasta pussista.

Rita on nostanut esiin Instagramin tarinat-osiossa saamaansa kritiikkiä tuohtumuksestaan TUI:ta kohtaan. Tarinat ovat näkyvillä julkaisuhetken jälkeen 24 tuntia.

Ensimmäisessä Ritan jakamassa ja saamassa palautteessa häntä kritisoidaan siitä, että hän olisi sanonut, että hänen kokemansa vääryys on pahempi kuin Kaakkois-Aasian rannikon vuoden 2004 tsunami, joka vei yli 200 000 ihmisen hengen.

– Kun järki ei kulje, niin se ei kulje. 19 vuoden takainen tsunamikortti vedetty. Miten olisi sota? Terrorismi? Kouluampumiset? Miten näistä yksikään esimerkki liittyy siihen, että TUI:n tiedotus ja huolenpito matkasta ei toiminut? Se on ainoa asia, jonka toimme esille, Rita kirjoittaa.

– Toivottavasti et koskaan kerro mistään epäkohdasta elämässäsi eteenpäin, koska aina on joku, joka kärsii isosti, ja joka on kokenut kovempia. Olisit vieläkin Meksikossa hiljaa, koska 19 vuotta sitten oli tsunami, ja siksi pitää vaieta epäkohdista. Valoja päälle nyt, Rita päättää kirjoituksensa.