Risto E.J. Penttilän kolumni: Pelon taloustiede – koronaviruksen osalta kannattaa miettiä kolmea vaihtoehtoa

Anja Kauranen (nykyinen Snellman) julkaisi 1990-luvulla kirjan Pelon maantiede. Koronaviruksen koettelemassa maailmassa teemana on pelon taloustiede.

Lähdetään liikkeelle perusasioista. Kansainvälisen valuuttarahaston (eli IMF:n) mukaan maailmantalous on ollut toisen maailmansodan jälkeen taantumassa neljä kertaa vuosina 1975, 1982, 1991 ja 2009. Olemmeko matkalla kohti viidennettä?

Taloustieteilijät käyttävät termiä taantuma, kun kansantalous supistuu kahtena kvartaalina (eli kuutena kuukautena) peräkkäin. Yllättävää kyllä, mutta maailmantalouden taantumasta ei ole yhtä selvää määrittelyä. IMF:n puhuu pitkästä talouden heikkenemisestä ympäri maailmaa. Koska maailman väkiluku kasvaa koko ajan, aletaan maailmantalouden taantumasta yleensä puhua, jos globaali kasvu jää alle 2,5 prosentin parin kvartaalin ajan. (Lama taas on pitkittynyt, syvä taantuma.)

"Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan." Ennen vanhaan nämä Anna Kareninan alkusanat pätivät myös nousukausiin ja taantumiin. Taantumat olivat erilaisia, nousukaudet toistensa kaltaisia. Tänään tilanne on toinen. Olemme kokeneet ennätyspitkän maailmantalouden nousukauden, mutta kasvu on ollut huomattavasti alhaisempaa kuin aiempien nousukausien aikana. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu seuraavaksi?