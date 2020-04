Kommentti: Hallitus sammutti maasta valot – nyt Suomea yritetään pitää hengissä miljardiveloilla

Ravintolat ovat kiinni, erikoistavarakaupat ovat tyhjiä, liikenne seisoo, matkailu on lamassa, konkurssi tai elinkeinon menetys uhkaa monia ja jo 320 000 työntekijää on yt-neuvottelujen piirissä. Uusia lomautusilmoituksia tulee päivittäin. Ruokakauppoja lukuun ottamatta talous on kuin pysäytetty kuva.