Erika Kirkin ja varapresidentti JD Vancen halauksesta nousi kohu. Kirk kertoo, mitä JD Vance sanoi hänelle halauksen aikana.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin lesken Erika Kirkin ja Yhdysvaltain ​​varapresidentti JD Vancen halauksesta on noussut kohu.

Lokakuun 29. päivänä järjestetyssä Turning Point USA -tapahtumassa seitsemän viikkoa Charlie Kirkin salamurhan jälkeen Erika Kirk nousi lavalle TPUSA:n uutena toimitusjohtajana.

Turning Point on yhdysvaltalainen konservatiivinen opiskelijajärjestö, jonka perustivat vuonna 2012 Charlie Kirk ja Bill Montgomery.

Erika Kirk kunnioitti edesmennyttä aviomiestään ennen kuin toivotti Vancen tervetulleeksi lavalle puhumaan.

– Kukaan ei koskaan korvaa aviomiestäni, 37-vuotias Erika kertoi yleisölle.

– Mutta näen kyllä ​​joitakin yhtäläisyyksiä aviomiehessäni ja varapresidentti JD Vancessa. Ja siksi olen niin onnekas voidessani esitellä hänet tänä iltana, Erika Kirk lausui yleisölle.

41-vuotias varapresidentti käveli lavalle, ja hän ja Erika halasivat toisiaan pitkään ja intensiivisesti. Halauksen aikana Erika siirsi kätensä JD:n hiuksiin, ja JD Vance lepuutti käsiään hetken ajan leskeksi jääneen Erikan vyötäröllä.