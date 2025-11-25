Erika Kirkin ja varapresidentti JD Vancen halauksesta nousi kohu. Kirk kertoo, mitä JD Vance sanoi hänelle halauksen aikana.
Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin lesken Erika Kirkin ja Yhdysvaltain varapresidentti JD Vancen halauksesta on noussut kohu.
Lokakuun 29. päivänä järjestetyssä Turning Point USA -tapahtumassa seitsemän viikkoa Charlie Kirkin salamurhan jälkeen Erika Kirk nousi lavalle TPUSA:n uutena toimitusjohtajana.
Turning Point on yhdysvaltalainen konservatiivinen opiskelijajärjestö, jonka perustivat vuonna 2012 Charlie Kirk ja Bill Montgomery.
Erika Kirk kunnioitti edesmennyttä aviomiestään ennen kuin toivotti Vancen tervetulleeksi lavalle puhumaan.
– Kukaan ei koskaan korvaa aviomiestäni, 37-vuotias Erika kertoi yleisölle.
– Mutta näen kyllä joitakin yhtäläisyyksiä aviomiehessäni ja varapresidentti JD Vancessa. Ja siksi olen niin onnekas voidessani esitellä hänet tänä iltana, Erika Kirk lausui yleisölle.
41-vuotias varapresidentti käveli lavalle, ja hän ja Erika halasivat toisiaan pitkään ja intensiivisesti. Halauksen aikana Erika siirsi kätensä JD:n hiuksiin, ja JD Vance lepuutti käsiään hetken ajan leskeksi jääneen Erikan vyötäröllä.