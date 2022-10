Britannian pääministerin Liz Trussin asema horjuu – kansansuosio on pohjalukemissa

Liz Truss on joutunut pyytämään anteeksi sekasortoon johtaneiden talousuudistussuunnitelmiensa toteutustapaa. Uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt perui ensi töikseen valtaosan Trussin hallitusohjelman alkuperäisistä veronalennusaikeista.

– Me emme ole aivan vähään aikaan nähneetkään kehittyneessä teollisuusmaassa, puhumattakaan G7-maasta, näin nopeaa ja voimakasta reaktiota vaikkapa korko- ja valuuttamarkkinoilla.

Suosio mataa pohjalla

Trussin suosio on mielipidemittauksissa alhaalla ja on viime aikoina pudonnut jyrkästi. Ainoastaan joka kymmenennen britin mielipide pääministeristä on myönteinen, ilmenee tutkimus- ja analytiikkayhtiö YouGovin tiistaina julkistamista tiedoista.