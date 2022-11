Brexit, inflaatio ja poliittinen kaaos – tällaista on elämä Britanniassa nyt

Ison-Britannian kansalaiset äänestivät kesäkuussa 2016 Euroopan unionista eroamisen eli brexitin puolesta. Britannian ero EU:sta astui voimaan tammikuussa 2020. Brittien kannat EU-erosta eivät ole juuri muuttuneet.

– Monille briteille on vaikeaa erottaa koronapandemian ja brexitin vaikutuksia toisistaan. Kansan äänestyskäyttäytyminen muodostuu edelleen paljon sen mukaan, miten poliitikot äänestivät brexit-vaaleissa 2016. Samat ihmiset ovat poliittisesti vahvasti samaa mieltä kuin he ovat viime vuodet olleet, sanoo UK in Changing Europe -ajatushautomon tutkija Sophie Stowers.

Suomen Lontoon-suurlähettilään Jukka Siukosaaren mukaan yksilötasolla brexitin vaikutukset ovat olleet erilaisia esimerkiksi opiskelijoihin ja eläkeläisiin.

– Henkilöiden, joilla on toinen asunto tai loma-asunto jossain EU-maassa, liikkuminen rajojen yli on saattanut vaikeutua. Yritykset ovat joutuneet uuden tilanteen eteen, kun viennin eteen on tullut esteitä, joita ei aiemmin ollut. Vaikutukset riippuvat siis yksilötasolla paljon siitä, miten paljon on intressejä ja liikennettä EU-alueelle, Siukosaari toteaa.

Ovatko britit huolissaan sähkön ja kaasun riittävyydestä talven lähestyessä?

– Luulen niin. Poliittinen tilanne Britanniassa on vaikea, sillä elinkustannuskriisi on päällä ja jossain määrin sitä ei voi erottaa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kaasun hinta nousee ja ruoan maahantuonti takkuaa. Ihmiset kuitenkin epäröivät Ukrainan sodan ja hintojen nousun yhdistämistä toisiinsa, sanoo Sophie Stowers.

– Poliitikoille se on vaikeaa. Esimerkiksi ex-pääministeri Liz Truss sai pääministerinä paljon arvostelua näiden yhdistämisestä. Ne eivät toki olleet täysin yhdistettävissä, mutta niiden välillä on kuitenkin jonkinlainen yhteys.

Britanniassa kansa elää tutkijan mukaan erittäin vaikeaa aikaa, joka tulee jatkumaan kuukausia – ehkä jopa vuosia.

– Samalla Ukrainan sota jatkuu. Miten Ukraina saadaan pysymään kansalaisten tietoisuudessa ja Britannian poliittisella agendalla? Uskon, että se tulee olemaan iso asia.

Suomen Lontoon-suurlähettilään mukaan asuntojen energiatehokkuus Isossa-Britanniassa on kaukana siitä, mihin Suomessa on totuttu.

– Paljon olisi tehtävissä melko yksinkertaisillakin ratkaisuilla niin, että saataisiin omaa energialaskua pienennettyä. Esimerkiksi kaksinkertaisten ikkunoiden asentaminen, eristyksen parantaminen ja muut rakennustekniset keinot, Jukka Siukosaari listaa.

– Liikenteessä autokanta on vielä melko vähän sähköistynyttä verrattuna siihen mitä meillä Suomessa. Monissa muissakin liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvissä asioissa olisi varmasti säästövaraa.

"Suurin vaikutus köyhiin"

UK in Changing Europe -ajatushautomon tutkija uskoo brittien suurimman päivittäisen huolenaiheen olevan elinkustannusten taso. Sophie Stowersin mukaan Britanniassa esimerkiksi halvimpien elintarvikkeiden hinta on noussut lähes 17 prosenttia viime kuukausina.

– Se on perustavanlaatuinen seikka, joka vaikuttaa kaikkiin Isossa-Britanniassa, mutta erityisesti köyhimpiin. Perheiden ruokkiminen ja kotien lämmittäminen ovat perustavanlaatuisia ja materialistisia asioita, jotka tulevat täkäläisessä politiikassa tärkeysjärjestyksessä ennen monia muita asioita, hän sanoo.

– Pohjimmiltaan Briteissä politiikassa kyse on siitä, kuka pystyy hoitamaan taloustilannetta parhaiten, tekemään maasta vauraan, pitämään huolen siitä, että ihmiset voivat ruokkia perheensä ja pysyä töissä sekä saada heidät tuntemaan, että heistä pidetään huolta. Luulen, että Britannian politiikassa palataan takaisin perusasioihin, pois esimerkiksi koronasta ja brexitistä huolehtimisesta.

Rishi Sunakista tuli hiljattain Ison-Britannian nuorin pääministeri yli 200 vuoteen. Miten Sunak tulee pärjäämään virassaan?

– Hänellä on melkoinen työ seuraavina kuukausina saadakseen nimensä tunnetuksi sekä sen selventämisessä, kuka hän oikein on ja mitkä ovat hänen arvonsa. Se on hyvä uutinen, että hänellä menee tällä hetkellä paremmin kuin Liz Trussilla (Truss pysyi ennen Sunakia pääministerin virassa vain kuusi viikkoa ennen eroaan). Hän on täpärästi suositumpi pääministeriksi kuin (työväenpuolueen) Keir Starmer, tutkija Sophie Stowers sanoo.

– Avainkysymys tulee olemaan se, että tuleeko Sunak pärjäämään asemassa, jota Boris Johnson viime vuodet dominoi. On kiinnostavaa, pystyykö Sunak tekemään itsestään ison nimen ja vakuuttamaan Britannian kansan konservatiivipuolueen kaoottisten ja epätasapainoisten viime kuukausien jälkeen.

Jukka Siukosaari arvioi Britannian rajojen ulkopuolelle melko kaoottiselta vaikuttavan poliittisen turbulenssin olevan lähinnä konservatiivipuolueen sisäistä.

– Britannian konservatiivipuolue on hyvin jakautunut erilaisten intressien mukaisesti. Tämän vuoksi osaltaan nämä tapahtuneet muutokset ovat olleet niin nopeita ja näyttäviä. Aika näyttää, miten käy, pohtii Suomen Lontoon-suurlähettiläs.

– Sunakilla on hyvä suoritustausta siihen, että hän kykenee hallitsemaan vaikeita asioita ja etenkin vaikeita taloudellisia asioita, joita maan hallituksella on nyt edessä. Ennustaminen tässä suhteessa on vaikeaa. Veikkaisin, että ainakin muutaman kuukauden vakaampi aika on nyt edessä, mutta kestääkö se sinne noin kahden vuoden päähän, jolloin vaalit ovat väistämättä edessä? Sitä on liian aikaista sanoa.

"12 vuotta hallitusvastuussa on pitkä aika"

Eri brittimedioissa julkaistujen gallupien mukaan työväenpuolue on vahvassa nousussa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, mutta suurin osa tästä kannatuksesta johtuu varmasti nimenomaan konservatiivien hajaannuksesta ja siitä, että heidät (konservatiivit) nähtiin puolueena, joka osaa hoitaa valtion taloutta. Se hyvä maine on nyt ehkä hieman rapissut ja osaltaan kasvattanut työväenpuolueen kannatusta oppositiossa, Siukosaari arvioi.

Suurlähettilään mukaan poliittinen tilanne mahdollisesti tasoittuu seuraavien kuukausien aikana. Konservatiivipuolue on ollut Britanniassa hallitusvastuussa nyt 12 vuoden ajan.