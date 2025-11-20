Asemies yritti ryöstää pizzerian, mutta työntekijän kylmänviileä toiminta esti ryöstön.
Rovaniemellä vuoden 2024 helmikuun alussa tapahtui uhkaava tilanne, jonka pizzerian valvontakamera tallensi kokonaisuudessaan.
Videolla näkyy, kuinka ravintolan sisälle kävelee mies ja suuntaa kohti myyntitiskiä.
Hetken päästä miestä saapuu palvelemaan pizzerian työntekijä.
– Tämä on ryöstö, sanoo mies ja osoittaa aseella.
Tämän jälkeen hän vaatii työntekijältä rahaa.
– Laita rahat tänne reppuun.
Seuraavaksi videolle tallentuu pizzerian työntekijän kylmäpäinen toiminta, jonka ansiosta ryöstö jäi lopulta vain yritykseksi.