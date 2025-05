Täällä hoidetaan syyntakeettomiksi todettuja rikollisia ja vaarallisia potilaita – "Tämä on se viimeinen hoitopaikka"

Vanhan Vaasan sairaalassa hoidetaan syyntakeettomana rikoksen tehneitä potilaita ja muita, joiden hoito on erityisen vaativaa tai vaarallista. Kaikkiaan sairaalassa on potilaita yli 150. Heistä 30 on naisia.

Rikospaikka pääsi harvinaiselle vierailulle sairaalaan.

Vanhan Vaasan sairaalan potilaista noin 60 prosenttia, eli noin 90, on oikeuspsykiatrisia. Se tarkoittaa sitä, että he ovat syyllistyneet rikokseen ja heidät on todettu syyntakeettomiksi. Noin neljäsosa heistä on tehnyt henkirikoksen. Suurimmalla osalla on taustalla muu vakava väkivaltarikos. Pieni joukko potilaista on syyllistynyt seksuaalirikokseen tai tuhopolttoon.

Loput potilaat ovat vaarallisia tai vaikeahoitoisia, joiden hoitoon liittyy erityisiä haasteita. Vaikeudet liittyvät esimerkiksi potilaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai itsetuhoisuuteen.

Lisäksi sairaalassa on muutamia potilaita, jotka on vapautettu vankilasta hoitoon, kun he ovat sairastuneet psyykkiseen sairauteen vankeusaikana. Keskimäärin hoitoajat ovat useita vuosia.

– Periaatteessa potilas voi olla hoidossa vaikka koko loppuikänsä, mutta lähtökohtaisesti ei ole tarkoitus, että tämä olisi kenenkään loppuelämän paikka. Suomessa oikeus ei tuomitse hoitoon niin kuin monessa muussa maassa, vaan meillä siirrytään mielenterveyslain alle, kun henkilö todetaan syyntakeettomaksi, Vanhan Vaasan sairaalan johtava lääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Pirjo Takala kertoo.

Vaativinta hoitoa tarjoava sairaala

Tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit arvioidaan puolen vuoden välein.

– Hoito jatkuu niin kauan kuin kriteerit täyttyvät, eli käytännössä voidaan puhua kuukausista kymmeniin vuosiin. Keskimääräinen hoitoaika meillä on 6-8 vuoden välillä. On myös joitakin ultrapitkiä hoitoja, jotka kestävät kymmeniä vuosia.

Vanhan Vaasan sairaalassa on tällä hetkellä noin kymmenen oikeuspsykiatrista potilasta ja suurinpiirtein saman verran vaikeahoitoisen potilaan statuksella olevia, joiden hoito on kestänyt jo 15 vuotta tai pitempään.

Valtaosa potilaista on nuorehkoja ja keski-ikäisiä miehiä. Lähtökohtaisesti kaikilla potilailla on psykoosisairaus.

Vanhan Vaasan sairaala ja Niuvanniemen sairaala Kuopiossa ovat ainoat valtion mielisairaalat Suomessa. Ne ovat Suomen vaativinta hoitoa tarjoavia paikkoja mielenterveysongelmista kärsiville potilaille.

– Tavallaan tänne meille kun lähetetään, niin meillä ei ole enää paikkaa mihin lähettää eteenpäin. Tämä on se viimeinen hoitopaikka. Eli meidän tehtävänämme on keksiä, miten kyseisen ihmisen kanssa päästään eteenpäin, Takala kertoo.

Katso Rikospaikan erikoisreportaasi Vanhan Vaasan sairaalasta MTV Katsomosta. Jutussa kerrotaan, miten potilaita hoidetaan, millaisia vaaratilanteita sairaalassa koetaan ja miten mielentila tutkitaan.

