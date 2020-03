Riittävätkö Suomen lääkärit ja hoitajat koronatartuntojen hoitamiseen? Lääkäriliitossa ei olla vielä huolestuneita: "Sitten ehdottomasti oltaisiin kriisissä"

Lääkäriliiton politiikkaosaston johtaja Heikki Pärnäsen ymmärryksen mukaan Suomessa on varauduttu koronavirus COVID-19:sta leviämiseen erittäin hyvin.

– Mutta me emme vielä voida tietää, mitä tulee tapahtumaan.

Pärnänen on saanut tähän mennessä käsityksen, että muun muassa sairastuneiden eristämisessä, tartuntaketjujen jäljittämisessä ja karanteenien järjestämisessä on selviydytty tähän mennessä kunnialla.

Opiskelijät ja eläkeläiset apuun

Tällä hetkellä vahvistettuja tartuntoja on ainakin 59 koko maassa. Jos epidemia kuitenkin pääsisi leviämään laajemmin, pitäisi alkaa priorisoida ja irrottaa henkilökuntaa vähemmän kiireellisistä tehtävistä.

Pärnäsen mukaan Suomessa on myös noin 1700 lääketieteen kandidaattia, jotka ovat jo tarpeeksi pitkällä opinnoissaan työskennelläkseen tositoimissa.

– He ovat oikeastaan ainut aito tällainen reservi. Toki eläkkeellä olevia lääkäreitä on myös, mutta heistä aika pieni joukko on vastikään eläköityneitä.