Riikka Purra ja Iiris Suomela ottivat rajusti yhteen bensan hinnasta: "Monella on rahat loppu"

Perussuomalaiset on muun muassa vaatinut polttoaineverotuksen laskemista, mikä maksaisi valtiolle satoja miljoonia. Hallituspuolueissa puolestaan valmistellaan kohdennetumpia toimia, joilla ihmisten ahdinkoa voitaisiin helpottaa.

– Varsinkin maaseudulla ongelma on merkittävä ja haasteen tuottaa sekin, että monesti syrjäisemmillä asemilla bensa on kalliimpaa kuin kaupungeissa. Ongelma kertaantuu ja sen tähden tukitoimia on pohdinnassa, Iiris Suomela totesi.