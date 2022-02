Pitäisikö bensan hinnan kallistuminen korvata pienituloisille ja syrjäseuduille? Näin vihreistä ja keskustasta vastattiin MTV:n debatissa: "Kaikkien täytyy pysyä mukana"

Vihreiden puheenjohtajaa sijaistava kansanedustaja Iiris Suomela esitti viime viikolla vihreiden blogissa , että energiahintojen nousua voitaisiin kompensoida erityisesti pienituloisille. Suomelan mukaan sen toteuttamiseen on useita malleja.

"Ettei sen takia jäädä kotiin, että ei ole varaa käydä tankilla"

MTV:n Uutisaamussa ehdotusta puntaroivat vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen. Kosonen kuvailee avausta raikkaaksi ehdotukseksi, koska kustannukset eivät tällä hetkellä jakaudu tasaisesti. Erilaisia kompensaatiomalleja on jo käytössä muissa maissa.

Atte Harjanne muistuttaa, että pitkällä aikavälillä fossiilitonta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa on rakennettava lisää.

– On selvää, että korkeat energianhinnat aiheuttavat huolta ja tuskaa varsinkin niillä alueilla, joissa energian osuus elinkustannuksista on korkea. Se huoli on otettava vakavasti, sanoo Harjanne.