Verot alas vai ylös? Näin Marin, Purra ja Orpo vastasivat

– Haluamme puuttua niihin porsaanreikiin, joita meillä on verotuksessa.

Orpo: Täyttä myrkkyä

Purra osallistuu verokeskusteluun toteamalla, että suursäätiöiden pääomien verottaminen on ollut perussuomalaisten ohjelmissa ollut vuosikausia.

No, entä kuinka tavallista kansaa tuetaan inflaation keskellä?

– Me haluamme keventää ansiotuloverotusta, jotta tavallinen ahkera suomalainen palkan tai eläkkeensaaja saisi enemmän käteen. Toinen konkreettinen juttu on energian hinta. Kokoomus lupaa tehdä sellaisen investointiohjelman, että Suomessa on edullista ja halpaa sähköä.