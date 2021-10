Reuters: 2,5 miljoonaa ihmistä kuoli koronaan alle 8 kuukaudessa – koronakuolemissa 5 miljoonan raja rikki

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu viisi miljoonaa maailmanlaajuisesti, kertoo uutistoimisto Reuters.

Luvut kuitenkin vaihtelevat, sillä tilastointiin on vaihtelevia kriteerejä. Esimerkiksi Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämän datan mukaan kuolemia on kaikkiaan kirjattu noin 4 792 000.

Reutersin datan mukaan yli puolet kaikista viimeisen seitsemän päivän aikana raportoiduista kuolemista on kirjattu Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Brasiliassa, Meksikossa ja Intiassa.

Kuolemien kokonaismäärää on lisännyt etenkin koronaviruksen delta-variantti, joka on muita variantteja tarttuvampi. Delta on tällä hetkellä valtavariantti maailmanlaajuisesti.