WHO: Afrikan pula koronarokotteista lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä

Afrikka kärsii tänä vuonna 470 miljoonan koronarokoteannoksen vajeesta sen jälkeen, kun Covax-rokoteohjelma on leikannut suunniteltuja rokotetoimituksia, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO varoittaa, että vaje lisää uusien ja tappavien varianttien riskiä.