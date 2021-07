ECDC: EU:n koronatartuntoihin jyrkkä kasvu elokuun alkuun mennessä – määrä voi jopa viisinkertaistua

Rokotukset estävät kuolemia

Loislääke hätäkäyttöön

Indonesian elintarvike- ja lääkevirasto (BPOM) on hyväksynyt loislääke ivermektiinin hätäkäyttöön koronaa vastaan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut, että ivermektiiniä ei tule käyttää koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon. Lääkettä on käytetty hengitystiesairauksien hoitoon joissakin maissa, kuten Intiassa.