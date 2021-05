WHO koronasta: 115 000 terveydenhuollon työntekijää maksanut lopullisen hinnan elämän ja kuoleman eturintamassa

Terveydenhuollon työntekijöiden parissa on kirjattu maailmanlaajuisesti vähintään 115 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa pandemian aikana, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO.

– Monet heistä ovat itse saaneet tartunnan. Vaikka tietoa onkin niukasti, arvioimme, että vähintään 115 000 terveydenhuollon työntekijää on maksanut lopullisen hinnan, hän sanoo.

WHO:n johtaja myös vaatii maailmanlaajuisia toimia sen varmistamiseksi, että ainakin kymmenen prosenttia kunkin maan väestöstä on rokotettu koronaa vastaan ​​ennen syyskuuta.

Hän on aikaisemmin syyttänyt rikkaita maita koronarokotteiden rohmuamisesta köyhien maiden kustannuksella.

Intia ylitti synkän rajapyykin

Intiassa koronakuolemien määrä on ylittänyt 300 000 rajan, uutisoitiin maanantaina. Intia on kolmas surullisen rajapyykin ylittänyt maa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen.

Intiassa on rekisteröity yli 26,7 miljoonaa koronatartuntaa. Maan terveydenhuollon kantokyky on jo pitkään ollut romahtamispisteessä.

Pientä toivoa tilanteen paranemisesta on, sillä tartuntojen määrä monissa suurissa kaupungeissa, kuten Delhissä ja Mumbaissa, on kääntynyt laskuun koronasulkujen käyttöönoton myötä.

Olympiaisäntä aloitti massarokotukset

Japanissa on avattu tänään ensimmäiset massarokotuskeskukset koronarokotuksia varten. Tokioon ja Osakaan avatuissa keskuksissa on määrä rokottaa tuhansia ihmisiä joka päivä.

Japanin rokotustahti on ollut tähän asti verkkainen. Vain parisen prosenttia väestöstä on saanut rokotteen, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa rokotettuja on liki 40 prosenttia ja Ranskassa 15 prosenttia.