Renny ja Johanna Harlin ottivat samanlaiset tatuoinnit – ohjaajalla oli yksi kauhukuva: "Silloin teen koko selän ihonsiirron"

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja tämän vaimon Johannan elämää seurataan The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä maksuttomassa mtv -palvelussa.

Pariskunta avioitui maistraatissa viime kesänä, mutta häitään he juhlivat vasta syksyllä lähipiirin kesken. Johanna kertoo The Harlins -sarjassa, että he eivät vaihtaneet sormuksia vielä maistraattihäiden jälkeen.