Renny Harlinin kihlajaispuheesta paljastuu yllättävä asia – ohjaaja tapasi Jaajo Linnonmaan ansiosta nykyisen vaimonsa

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johannan elämää seurataan The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä maksuttomassa mtv-palvelussa. Sarjan 12. jaksossa kamerat seuraavat pariskunnan näyttäviä kihlajaisia, joita he juhlivat viime kesänä. Kihlajaisissa tunteelliset puheet pitävät Johannan isä sekä Rennyn sisko.