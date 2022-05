Renny Harlinin Johanna-vaimo sädehtii näyttävässä iltapuvussa Cannesissa – vieressä poseeraa Vampyyripäiväkirjat-tähti

Menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin ovat parhaillaan Cannesin elokuvajuhlilla. Renny sai juuri The Bricklayer -elokuvan kuvaukset purkkiin, joka kuvattiin Kreikassa. Cannesissa tulevasta elokuvasta nähdään jo esimakua.

– Studio on järjestänyt The Bricklayerille juhlatilaisuuden ja siellä esitetään pieni traileri, Renny paljasti MTV Uutisille.

Rennyn ohjaaman Hollywood-elokuvan pääosissa nähdään näyttelijä Aaron Eckhart ja näyttelijä Nina Dobrev, joka on paikalla Cannesissa. Dobrev on tullut tutuksi muun muassa Vampyyripäiväkirjat-sarjasta.

Elokuvan kutsuvierastilaisuudessa oli mukana myös suomalaisnäyttelijä Antti Luusuanniemi, joka poseerasi yhdessä Harlinien ja Nina Dobrevin kanssa.

Renny on ollut monta kertaa Cannesin elokuvajuhlilla, joten hänellä on siellä paljon tuttuja.

– Kutsuja on joka päivä lounaille ja illallisille. Me yritämme olla niin, ettei väsytetä liikaa itseämme ja nimenomaan Johannaa liikaa, Renny kertoo.

Renny ja Johanna ovat tavanneet Cannesissa paljon elokuva-alan ihmisiä.

– Meillä on ollut ihana viikko Cannesissa ja palaute elokuvasta on ylittänyt kaikki odotukset. On ollut mukana nähdä ystäviä ja kollegoita ympäri maailmaa sekä suomalaisia alan ihmisiä, Johanna kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Toukokuun lopussa Renny ja Johanna muuttavat Miamiin. Pariskunnan tuleva koti sijaitsee Miamin South Beachilla, joka on erityisesti suosittu turistien keskuudessa. Harlinien tulevassa kotitalossa on useita ravintoloita, kauppa, kuntosali ja uima-allasalue. Sen lisäksi he pääsevät helposti hemmotteluun, kun myös kauneushoitola on talossa.

– Meillä on 18. kerroksessa penthouse, josta näköalat avautuvat suoraan Atlantin valtamerelle. Rantaveteen kävelee meidän rakennuksestamme 50 metriä. Meillä on myös omat uima-altaat siellä. Tarkoitus on, että joka aamu mennään uimaan altaaseen tai Atlantin aaltoihin. Kyllä se on meille aivan unelmakoti, Renny hehkuttaa.

Pariskunnan elämää on seurattu The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä maksuttomassa mtv-palvelussa. Sarjan viisi viimeisintä jaksoa ilmestyivät tällä viikolla, mutta The Harlins saa tulevaisuudessa jatkoa.

Näin Renny ja Johanna kertoivat onnellisen vauvauutisen läheisilleen:

2:19