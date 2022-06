Johanna Harlinin laskettu aika lähestyy – poseeraa kuntosalilla: "Viimeinen kolmannes on varmaan ollut tämän raskauden parasta aikaa"

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan. Johannan raskaus on edennyt jo loppusuoralle ja tyttövauvan laskettu aika on heinäkuussa.

– Vihdoin olemme asettuneet meidän ensimmäiseen pysyvään kotiin ja kohta kaikki on valmista pientä tyttöä varten. En voi uskoa että ensi kuussa meitä on kolme, Johanna päättää kirjoituksen.

Pariskunnan uusi koti sijaitsee South Beachilla, joka on erityisesti suosittu turistien keskuudessa. Harlinien kotitalossa on useita ravintoloita, kauppa, kuntosali ja uima-allasalue. Sen lisäksi he pääsevät helposti hemmotteluun, kun myös kauneushoitola on talossa.