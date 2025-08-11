Red Bullilta päivitys ensi kauden kuljettajatilanteeseen

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko on antanut tähän mennessä suurimman päivityksen tallin ensi kauden kuljettajapareista ja vahvistanut, että kuljettajien arvioinnit alkavat "kesätauon jälkeen".
Toinen Red Bullin paikka on tällä hetkellä avoinna vuodelle 2026, sillä Yuki Tsunodan sopimus on voimassa vain tämän kauden loppuun asti.
Liam Lawsonin korvannut Tsunoda on kamppaillut tiimiin tulonsa jälkeen. Hänellä on tällä hetkellä käynnissä pisin pisteetön putki kaikista Red Bull -kuljettajista F1-historiassa.
Japanilaiskuski on jäänyt neljä kertaa aika-ajojen ensimmäiseen osioon kahdeksassa viimeisessä GP:ssä, eikä hän ole myöskään onnistunut saamaan pisteitä viimeisissä seitsemässä kilpailussa.
Tsunoda oli kuitenkin kierrosajoissa aikana vain 0,2 sekunnin päässä Max Verstappenista Unkarissa, saaden vuolaat kehut Markolta ja tallipäällikkö Laurent Mekiesiltä
Red Bull ei arvioi pelkästään Tsunodaa, vaan se tarkastelee myös Racing Bullsin kuljettajia Lawsonia ja Isack Hadjaria.
– Kuljettajamme arvioidaan perinteisesti kesätauon jälkeen. Tällä hetkellä kaikki on vielä avointa. Tarkastelemme suoritusta, sekä positiivista että negatiivista, Marko kertoi F1-Insiderille.
Tällä hetkellä varmaa on se, että Verstappen jatkaa tiimissä monista huhuista huolimatta, ja vain hänen tallikaverinsa on vielä päättämättä.
Markolla on selkeä viesti sille, kuka lopulta Verstappenin pariksi valitaankaan.
– Maxin vieressä ajavan on pistettävä paremmin kampoihin. Hänen on saatava paras itsestään ja tallista. Tällä hetkellä Maxin voittaminen on mahdotonta, 82-vuotias Marko latasi.