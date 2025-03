F1-kuskille raju paine pomoltaan – tulos tai ulos

Ilman paikkaa Red Bullin F1-tallissa jäänyt japanilaiskuski Yuki Tsunoda on nyt kuskivalinnoista päättävän Helmut Markon tarkkailevan silmän alla.

Tsunoda oli viime kauden päätteeksi yksi ehdokas täyttämään Sergio Perezilta vapautunut paikan Red Bullin ykköstiimissä, mutta lopulta tehtävään nostettiin kahden vajaan kisakauden kokemuksella uusiseelantilainen Liam Lawson.

24-vuotiaalla Tsunodalla on alkamassa viides kausi Red Bullin kakkostiimissä. Hän jätti viime kaudella RB:n tallikaverinsa Daniel Ricciardon varjoonsa, mutta nyt emotiimissä häntä seurataan erityisen tarkkaan tulokaskuski Isack Hadjarin parina.

– Hänen täytyy osoittaa se itse, neuvonantaja Helmut Marko kommentoi Motorsport.comille japanilaisen jatkomahdollisuuksista Red Bull -perheessä.

– Hänellä on nuori, nopea tallikaveri vierellään. Kyse on hänen omasta tulevaisuudestaan, joten hänen täytyy motivoida itsensä, Marko jatkoi.

Suorista puheistaan tunnettu Marko kertoo kauden 2025 olevan Tsunodan kannalta ratkaiseva.

– Jos hän ajaa hyvin, niin silloin on tulevaisuutta. Jos ei, niin ehkä hänellä ei ole enää mahdollisuutta F1:ssä.

Päätös 11 F1-kisaa ajaneen Lawsonin nostamisesta Red Bullille Max Verstappenin tallikaveriksi tehtiin asiassa, jossa tunteiltaan ailahtelevan Tsunodan kantti on usein pettänyt.

– Päätöksessä oli pitkälti kysymys henkisestä vahvuudesta, Marko vahvisti.

Racing Bullsin tallipomi Laurent Mekies kertoo Tsunodan palanneen työntekoon juuri oikealla asenteella. Hän on pomonsa mukaan ottanut selvästi tiimissään vetovastuun sen sijaan, että olisi jäänyt murehtimaan ykköstiimin paikan menettämistä.

–Hän on vakuuttanut minut siinä – hän oli tietysti pettynyt uutisiin viime vuonna, ja oikeutetusti – mutta hän tuli tammikuussa takaisin avoimin mielin ja motivaatio korkealla. Hän on sinut sen kanssa, mitä tapahtui. Ja hän on täällä ottamassa seuraavan askeleen, Mekies vakuutti The Racelle.