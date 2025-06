Mitä Red Bullilla tapahtuu? Christian Hornerilta paljonpuhuva kommentti Max Verstappenin tallikaverista

Yuki Tsunoda nostettiin Max Verstappenin rinnalle Red Bullin F1-talliin jo kauden kolmanteen osakilpailuun. Seitsemän kisan jälkeen myös hänen asemansa tallissa on uhattuna.

Uusiseelantilainen Liam Lawson sai alkukaudesta mahdollisuutensa Red Bullilla sen jälkeen, kun hän oli ajanut kaikkiaan 11 kisaa energiajuomajätin kakkostallissa kahden viime kauden aikana.

Mahdollisuus kesti kahden GP-viikonlopun verran. Lawson ei päässyt niistä kummassakaan edes aika-ajojen avausosiosta jatkoon, ja pistesaldokin näytti pyöreää nollaa.

Red Bull päätti siirtää Lawsonin takaisin kakkostalliin ja antaa siellä neljä vuotta ajaneelle Tsunodalle viimein oman mahdollisuutensa ykköstallissa.

Seitsemässä viime kisassa Tsunoda on päässyt aika-ajojen viimeiseen osioon vain kolmesti. Pistekisoja on niin ikään kolme, ja pisteitä on kertynyt vain kymmenen.

Saldo on kärkitallin kuljettajalle auttamatta aivan liian vaatimaton. Tallin toisessa autossa Verstappen on rohmunnut vastaavalla ajanjaksolla 101 pistettä – koko kaudella 137.

– Voimme vain tarjota hänelle (Tsunodalle) aikaa ja tukea sekä yrittää löytää säädöt, joihin hän voi luottaa, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner sanoi Racingnews365-sivuston mukaan.

– Näiden autojen ajaminen perustuu luottamukseen, ja se hänen täytyy löytää. Uskon hänen pääsevän siihen. Hän on nopea. Näemme välähdyksiä suorituskyvystä. Hänen täytyy vain saada paketti kasaan. Mielestäni hän on kykenevä tekemään sen.

Hornerin kommenteista huolimatta Tsunodan tilanteen tekee epävarmaksi se tosiasia, että Red Bullin kakkospaikka on ollut tuulinen pesti sen jälkeen, kun Daniel Ricciardo jätti tallin kauden 2018 päätteeksi.

Verstappenin rinnalla olivat jo ennen tätä kautta epäonnistuneet niin Pierre Gasly, Alex Albon kuin Sergio Pérez, joka tosin sai ajaa tallissa kaikkiaan neljän vuoden ajan. Tämä kielii siitä, mistä Red Bullin yhteydessä on monesti puhuttu; tallin auto on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä pysty kovinkaan moni kuljettaja kesyttämään.

Espanjan GP:n jälkeen Hornerilta kysyttiin suoraan, aikooko Red Bull tehdä tänä vuonna vielä toisenkin kuljettajavaihdoksen. Vastaus oli paljonpuhuva.

– Taidan ottaa sivun Flavio Briatoren pelikirjasta, ja sanon, että en halua vastata.

– Olemme Yukin kanssa vasta alkutekijöissä. Hän sopeutuu yhä. Hän on yltänyt viimeiseen aika-ajo-osioon ja saavuttanut pisteitä, ja hän on saavuttanut pisteitä lähdettyään kisaan varikolta. Toisaalta on ollut myös ulosajoja, joten hänellä on vielä pitkä matka edessään. Teemme päätöksen myöhemmin. Meillä on paljon aikaa.

Tämän kauden osalta aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi. Kisoja on ajamatta 15, ja Verstappen joutuu tulemaan kärkitaistelussa yksin toimeen kahta McLaren-kuljettajaa vastaan. Takamatka Oscar Piastriin on 49 pistettä.

Valmistajien puolella Red Bullin haaveet mestaruudesta ovat jo haihtuneet. McLaren on karannut 218 pisteen päähän, ja edellä ovat myös Ferrari ja Mercedes.

Käytännössä ainoa vaihtoehto Tsunodan korvaajaksi on kakkostallissa tulokaskauttaan ajava Isack Hadjar. 20-vuotias ranskalaiskuski on kerännyt tällä kaudella pisteitä jo 21 – siis puolet enemmän kuin ykköstallissa mahdollisuutensa saaneet Tsunoda ja Lawson yhteensä (14).