Red Bull -pomolta mystinen lausunto Jos Verstappenista ja Toto Wolffista

Verstappen on ollut läpi F1-uransa Red Bullin suojatti, mutta tämän vuoden aikana huhupuheet pitkän yhteistyön päättymisestä ovat nostaneet päätään. Huhut olivat vahvimmillaan alkukaudella Red Bullin tallipomon Christian Hornerin aiheuttaman kohun jälkeen.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on lyönyt kauden aikana vettä myllyyn kommentoimalla hollantilaisen tulevaisuutta medialle. Wolff on nähty myös kauden aikana keskustelevan muutamaan otteeseen Verstappenin isän Jos Verstappenin kanssa.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko on nyt kommentoinut Wolffin Verstappen-kosiskeluita Inside Line F1 -podcastissa .

Marko painottaa, että on luonnollista, että Wolff yrittää myös sanoillaan sekoittaa Mercedeksen kilpakumppanin pasmoja.

– He kaikki asuvat Monte Carlossa. Se on hiljainen paikka silloin kuin siellä ei ajeta. Eikä siellä ole monia kahviloita, joten on luonnollista, että siellä voi törmätä toisiinsa. Ja tietenkin Toto tekee siitä tarinan, Marko sanoo.