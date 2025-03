Max Verstappen villin huhun keskellä – Red Bullin rääväsuu täräytti painokkaan ennustuksen

Vaihtaako Max Verstappen tallia F1:ssä?

Tuo on iso kysymys tällä viikolla alkavan uuden kauden alla. F1:n edellisten neljän kauden mestari Max Verstappen on ollut isosti esillä siirtohuhuissa.

Spekulaatiot yltyivät, kun Verstappenista julkaistiin villi väite. Sen mukaan Aston Martin tavoittelisi Verstappenia miljardiluokan tarjouksella.

Aston Martin teki vastaikää merkittävän hankinnan, kun Red Bullin pitkäaikainen suunnittelijaguru Adrian Newey siirtyi sen riveihin. Newey aloitti virallisesti uudessa tehtävässään tämän vuoden alkuvaiheilla.

Newey on suunnitellut vuosien varrella mestaruusautoja muun muassa Williamsille, McLarenille ja Red Bullille. Hän on täten varsin tuttu tekijä Max Verstappenille, joka pääsi nauttimaan brittisuunnittelijan neronleimauksista usean vuosien ajan.

Red Bullin rääväsuu, tallin neuvonantaja Helmut Marko tarttui suorin käsin kiinni Verstappenin yllä pyörivään Aston Martin -huhuun.

– Adrian Newey on erittäin kilpailuhenkinen ja älykäs kaveri. Ensimmäinen juttu, minkä hän haluaa, on se, että talliin hankitaan kaikista nopein kuljettaja. Joten sanotaanko näin, että porkkanaa roikotetaan Verstappenin edessä, Marko totesi ServusTV:lle.

Marko ei kuitenkaan usko, että Verstappen vaihtaisi saman tien Aston Martinille, vaikka hollantilaiskuljettaja on jo käynyt neuvotteluja brittiyhtiön kanssa.

– Hän tykkää GT-autoista ja hänellä on oma tiimi, joka käyttää Aston Martinin menopelejä. Tuo taas on johtanut tähän kaikkeen muuhun. On kuitenkin selvää, että Max haluaa voittaa. Jokainen tietää sen.

– Newey on nero, mutta asiat eivät muutu yhdessä yössä. Hän tarvitsee vahvan tiimin ympärilleen. En vain näe, että tuo voisi toteutua lähitulevaisuudessa, Marko kommentoi Verstappenin Aston Martin -huhua.

Uusi F1-kausi käynnistyy viikonloppuna Australiassa.