Yllättävä F1-tulokas täyttää sarjan kriteerit vain täpärästi – mikä mies on Franco Colapinto?

Hänellä on jo monen vuoden ura eri autoluokissa, mutta nuorukainen ei ole menestynyt vuosien saatossa erityisen loistokkaasti. Argentiinalainen Colapinto on tämän kauden F2-sarjassa kuudentena ja voittoja on irronnut 20 kilpailusta vain yksi. Viime ja toissa kaudella Formula 3 -sarjassa voittoja kertyi yhteensä neljä kappaletta, mutta kokonaispistetaulukossa hän ei päässyt nelossijaa korkeammalle.