Helmut Markolta kova paljastus, tulevaisuus Red Bullilla vaakalaudalla? – "Monimutkainen juttu"

Autosportin tietojen mukaan Red Bull on aloittanut tutkinnan liittyen tallipomo Christian Hornerin tutkinnan aikana ilmenneisiin mediavuotoihin. Marko kertoi perjantaina itävaltalaiselle ORF:lle, että Red Bull saattaa hyvinkin hyllyttää kokeneen F1-pomon tehtävistään.

– Miten sanoisin tämän? Tätä on vaikea selittää, mutta loppujen lopuksi minä päätän, mitä aion tehdä. Mutta tuo teoreettinen mahdollisuus on olemassa, Marko kertoi ORFille.

– Tämä on niin monimutkainen juttu. Haluan rauhan tallille. Tästä MM-taistosta on tulossa jo 24 kisan myötä tarpeeksi vaikea, joten meidän on keskityttävä siihen, Marko jatkaa.

Red Bull on ollut viime viikkoina myrskyn silmässä tallipäällikkönä toimivan Christian Hornerin aiheuttaman kohun vuoksi, mikä on myös osaltaan aiheuttanut kitkaa tallin sisällä.

Max Verstappenin isä Jos Verstappen on kritisoinut julkisesti Horneria voimakkainkin sanoin. Verstappen kritisoi muun muassa Horneria siitä, että hän on esittänyt tutkintakohun aikana uhria ja tiimi on vaarassa repeytyä kahtia.

Marko kertoi Sky Germanylle keskustelevansa lauantaina tulevaisuudestaan Red Bull -johtoportaan kanssa.