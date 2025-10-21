Jalkapallon Mestarien liigan liigavaiheen kolmas ottelukierros sai rajun alun.
Kazakstanilaisen Kairat Almatyn ja kyproslaisen Pafosin välisessä kamppailussa jouduttiin heti ajamaan yksi pelaaja aikaiseen suihkuun, kun Pafosin Joao Correia sortui rumaan rikkeeseen vain kolmen minuutin pelin jälkeen.
Correia yritti kurottaa Almaty-vahti Temirlan Anarbekovin pitkän avauksen väliin, mutta hänen ilmalentonsa saikin karun päätöksen. Correia lensi ohi pallosta, ja potkaisi sen sijaan Almaty-puolustaja Luis Mataa napit edellä kasvoihin.
– Mitä ihmettä Correian päässä ikinä saattoikaan liikkuakaan, kun lähtee nyt tirvaisemaan vastustajaa napit edellä suoraan nenään! hämmästeli MTV Urheilun selostaja .