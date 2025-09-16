Real Madrid ja Marseille ottavat yhteen Mestarien liigan avauskierroksella. Real Madrid joutui yhden miehen vajaalle, kun seuraikoni Dani Carvajal sikaili itsensä pihalle.

Tilanne sattui ottelun 72. minuutilla. Carvajal oli tukkanuotasilla Marseille-vahti Geronimo Rullin kanssa ja lopulta puski tätä päähän. Rulli putosi tämän jälkeen maihin. Erotuomari Irfan Peljto kävi tarkastamassa tilanteen VARilta ja tuomio oli selvä, 12 vuotta Realissa tahkonneelle Carvajalille suora punainen.

Ulosajo ei kuitenkaan hyydyttänyt kotijoukkue Realin tahtia, sillä se sai minuutteja myöhemmin toisen rangaistuspotkun käsivirheen takia. Kylian Mbappe viimeisteli illan toisensa rangaistuspotkusta. Real voitti ottelun lukemin 2-1. Samalla seura otti 200:nnen voittonsa ja sai Mestarien liigassa 700 maalia täyteen.

Katso tilanne videolta. Alla olevalla videolla Real Madridin 2-1-johtomaali.