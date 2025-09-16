Jalkapallon Mestarien liiga käynnistyi suurella yllätyksellä debytanttiseura Union SG:n kaadettua PSV:n vieraissa maalein 3-1.
Ottelu ei ehditty pelata kuin vajaat kymmenen minuuttia, kun belgialaiselle Union SG:lle tuomittiin rangaistuspotku. Promise David viimeisteli varmasti lukemat 1-0:aan. Anouar Ait El Hadj lisäsi vastahyökkäyksen päätteeksi johdon kahteen maaliin.
Kevin Mac Allister iski toisella jaksolla 3-0-osuman kulmapotkusta. PSV sai vielä lohtumaalin ottelun loppuhetkillä. Maalin viimeisteli Ruben van Bommel.
Alkuillan toisessa kohtaamisessa Arsenal haki 2-0-vierasvoiton Athletic Bilbaosta. Maalintekijöinä kunnostautuivat Gabriel Martinelli ja Leandro Trossard.
