Mestarien liigan avauskierroksen ottelut tarjosivat huimaa jännitystä. Torinossa Juventus teki uskomattoman nousun lisäajalla, kun se nousi kahden takaa tasoihin Dortmundia vastaan.
Maalittoman avausjakson jälkeen maaleja tehtailtiin vuoronperään. Kolme maalia syntyi peräti vain neljän minuutin sisällä. Dortmund kuitenkin karkasi johtoon vartti ennen täyttä aikaa. Sille tuomittiin kymmentä minuuttia myöhemmin rangaistuspotku käsivirheestä. Ramy Bensebaini laukoi pallon verkkoon.
Ottelu sai säkenöivän lopun. Ensin Dusan Vlahovic kavensi eron yhteen maaliin neljännellä lisäaikaminuutilla. Lloyd Kellyn tasoitusosumaa saatiin jännittää hetki, sillä se tarkistettiin VARilta mahdollisen paitsion takia. Sitä se ei kuitenkaan ollut, joten Juventus nousi 4-4-tasalukemiin. Nämä olivat loppunumerot.
Katso pääkuvan videolta ottelun maalikooste.